Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) merkez yerleşkesi ile birlikte 6 fakülte binasına ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park Binasına turuncu bayrak ödülü ile İletişim Fakültesi’ne de yeşil bayrak ödülü verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak gayesiyle yükseköğretim kurumlarının çalışmaları neticesinde 2024 Yılı “Engelsiz Üniversite Ödülleri” Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride almaya hak kazanan Üniversitelere belgeleri verildi.

Ödüller kapsamında ERÜ Merkez yerleşkesi başta olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi’ne ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park Binasına mekânda erişilebilirlik ödülü kapsamında “Turuncu Bayrak” ödülü verildi.

ERÜ İletişim Fakültesi’ne ayrıca 2024 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü kapsamında da “Yeşil Bayrak” ödülü verildi.

İletişim ve Kampüste Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Erişim alanında ise 2 adet mavi bayrak ödülüne ERÜ aday oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, engelli öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için önemli çalışmalara imza atıklarına dikkat çekerek, bu kapsamda çalışmalar yürüten akademik ve idari personel ile tüm öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.