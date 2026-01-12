İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılına ilişkin teknoloji alışveriş trendlerini açıklayan Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, iş, eğitim ve eğlencenin vazgeçilmezleri olan LCD TV, tablet ve dizüstü bilgisayarlar da popülerliğini korudu.

Küçük ev aletleri kategorisi son yıllardaki yükseliş trendini 2025'te de sürdürerek, dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle şarjlı süpürge, robot süpürge, espresso makineleri ve epilasyon cihazlarına olan ilgi daha da arttı.

Robot süpürge satışları yüzde 52, epilasyon cihazı satışları yüzde 55 yükseldi.

BLUETOOTH KULAKLIKLAR, AKILLI SAATLER, TABLETLER:

Yaş gruplarına göre tercihler de farklılaştı. Genç tüketiciler bluetooth kulaklıklara yoğun ilgi gösterirken, 30'lu yaş grubunda akıllı saatler, 40'lı yaş grubunda tabletler öne çıktı.

Akıllı telefon tercihlerinde ise depolama kapasitesi öne çıktı. Tüketiciler ağırlıklı olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modellere yönelirken, renk tercihinde siyah açık ara lider oldu. Siyahı, mavi, yıldız, beyaz, gri ve gece tonları izledi. Televizyon kategorisinde ekran boyutlarına olan ilgi önceki yılın eğilimini sürdürdü. 65, 55, 75 ve 50 inç modeller en çok tercih edilen ekranlar arasında yer alırken, 77 inç televizyonlara olan talep bir önceki yıla göre artış gösterdi.