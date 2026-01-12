Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı piyasa denetim bilançosu belli oldu. Bakanlık, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı yürütülen denetimlerde 577 bin firmayı kontrol etti, toplam ceza tutarı 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında iç ticaret denetim birimlerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek ve iç piyasadaki istikrarlı seyrin olumsuz etkilenmesine yol açabilecek her türlü fiile karşı denetimlerin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

Bakanlık verilerine göre; 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 577 bin 771 firma ve 41,2 milyon ürünün denetlendiği, fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 2 milyar 658 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denetim detaylarına yer verilen açıklamada; İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 121 bin 649 gerçek ve tüzel kişinin denetlediği, 5 bin 793 kişiye 969,8 milyon TL ceza uygulandığına dikkati çekilirken, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce 36 bin 208 kişinin denetlendiği, 2 bin 123 kişiye 616,1 milyon TL ceza kesildiği kaydedildi.

Sektörel dağılıma göre fahiş fiyat 296 milyon TL, haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerinin ise 290,2 milyon TL, kuyumculuk 19,3 milyon TL, emlak 91,5 milyon TL, otomotiv 200 milyon TL, ticari elektronik ileti ve çalışma saatleri 73,6 milyon TL olduğu belirtilirken, 81 ilde yapılan denetimlerde toplam 419 bin 914 firma kontrol edildiği, 92 bin 425 firmaya 1 milyar 72 milyon TL idari para cezası verildiği duyuruldu.

Bu arada İstanbul'da aykırılık tespit edilen ürün sayısı 198.415 olup, uygulanan ceza 716,8 milyon TL olarak kaydedildiği denetim bilançosunda yer aldı.

Rekabet Kurumu verilerine göre 2025 yılında 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulayarak, özellikle gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal sektörlerini denetlendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında iç piyasa dengesini sağlamak, tüketicilerin huzur ve refahını korumak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.