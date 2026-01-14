Yıldırım Belediyesi, Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik dört haftalık 'Meraklı Okurlar Atölyesi' düzenliyor. Atölye, 1. ve 4. sınıf arası öğrencileri okuma sevgisiyle buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunmak amacıyla 'Meraklı Okurlar Atölyesi'ni hayata geçiriyor.

Atölye, 24 Ocak, 31 Ocak, 7 Şubat ve 14 Şubat Cumartesi günleri Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Program iki gruptan oluşacak. 1. Grup'ta 1. ve 2. sınıf öğrencileri, 11.30 - 13.00 saatleri arasında, 2. Grup'ta 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 13.00 - 14.30 saatleri arasında gerçekleşecek atölyede her bir grup 15 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak. Ön kayıtların 30'ar kişiyle alınacağı duyuruldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, atölye ile çocukların kitap okuma alışkanlığını artırmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve eğlenceli bir öğrenme süreci yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Meraklı Okurlar Atölyesi'ne kayıt için tıklayabilirsiniz