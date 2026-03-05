Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Genç, 7 Nisan 2021'de Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Trabzonlu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan da yer aldı. Şehit ailelerinin ve gazilerin asla yalnız olmadıklarını belirten Başkan Genç, 'Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir' dedi.

CANLARINI VATANA FEDA ETTİLER

Başkan Genç, 'Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığının ve milletimizin huzurunun en büyük teminatıdır. Onlar canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere düşen görev ise onların aziz hatıralarını daima yaşatmak ve bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanı daha ileriye taşımaktır. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin en kıymetli emanetidir. Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz; asla yalnız değillerdir. Tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' diye konuştu.