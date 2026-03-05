İstanbul'da Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında panelden film gösterimine, söyleşiden konsere kadar pek çok etkinlik düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - 'Kadınlar ve Çağdaş Özne Olmak: Kadın Cinayetleri ve Yaşam Hakları Mücadelesi' başlığıyla düzenlenen panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir.

Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir. Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak, bulunduğumuz her yerde o duruşu savunmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Eşitlik Mücadelesinde Geri Adım Yok!' paneline ev sahipliği yaptı.

'Kadınlar ve Çağdaş Özne Olmak: Kadın Cinayetleri ve Yaşam Hakları Mücadelesi' başlığıyla düzenlenen panel, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü felsefeci Prof. Dr. Betül Çotuksöken üstlenirken, konuşmacılar arasında Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav yer aldı.

'BOŞ ZAMANLARDA YAPILACAK BİR UĞRAŞ DEĞİLDİR'

Panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, kadın hakları mücadelesinin yalnızca sosyal değil aynı zamanda güçlü bir politik duruş olduğunu vurguladı.

Başkan Köymen konuşmasına öldürülen Fatma Nur Çelik öğretmen ile Fatmanur Çelik ve kızını anarak başladı. Kadın hakları mücadelesinin yaşamın her alanında sürdürülmesi gerektiğini belirten Köymen, 'Bu nedenle kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir. Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak, bulunduğumuz her yerde o duruşu savunmak zorundayız.' ifadelerini kullandı.

TOPLUMCU YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI

Konuşmasında yerel yönetimlerin rolüne de değinen Köymen, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek toplumcu yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Yürütülen çalışmaların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle şekillendiğini vurgulayan Köymen, kadınların sosyal yaşamda daha görünür olması amacıyla mahalle evleri gibi sosyal alanların oluşturulduğunu söyledi.

Kadınların özgürleşmesi için kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemine de dikkat çeken Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kreş projelerinin kadınların kamusal hayata katılımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Panelde söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, korunma talebine rağmen öldürülen kadınların şiddete karşı mekanizmaların yeterince işletilmediğini gösterdiğini söyledi.

Panelin moderatörü olan felsefeci Prof. Dr. Betül Çotuksöken de konuşmasında kadınların eğitim ve akademik yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklere dikkat çekti.

Kadınların eğitim süreçlerinde geri bırakıldığını düşündüğünü ifade eden Çotuksöken, bunun kariyer yükselmelerini de olumsuz etkilediğini söyledi.