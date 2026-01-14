Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, BTÜ Konuşmaları'nda kültür ve turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kimlik, hafıza ve gelecek inşası olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'Fethinin 700. yılında kurucu kent Bursa' başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa gibi binlerce yıllık geçmişe sahip bir şehirde yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Dr. Kamil Özer, 'Aynı sokaklarda binlerce yıl önce yaşamış insanların izlerini hissetmek, bu kenti sadece bir üniversite şehri değil, yaşayan bir medeniyet mekânı hâline getiriyor' dedi.

Kültür kavramının yalnızca somut mirasla sınırlı olmadığını belirten Özer; gelenekler, dil, müzik, edebiyat, gastronomi ve gündelik yaşam pratiklerinin de somut olmayan kültürel mirasın temel unsurları olduğunu dile getirdi. Küreselleşen dünyada kültürün daha da önemli hâle geldiğini vurgulayan Özer, 'İnsan ancak kendi dili, kültürü ve değerleriyle kendisi olabilir. Aksi hâlde başkasına benzer' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SON 20 YILDA TURİZMDE BÜYÜK İVME KAZANDI'

Turizmin küresel ölçekte dev bir endüstri olduğuna dikkat çeken Özer, dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyar insanın seyahat ettiğini, bu hareketliliğin 11,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin son 20 yılda turizmde büyük bir ivme yakaladığını belirten Özer, 2025 yılında ülkenin yaklaşık 65 milyon turist ağırladığını, Türkiye'nin dünyada en çok ziyaret edilen ilk dört ülke arasında yer aldığını aktardı.

Bursa'nın turizm potansiyeline de değinen Özer, kentte konaklamalı ve günübirlik olmak üzere milyonlarca turistin ağırlandığını, 31 müze, 73 kütüphane, 27 tiyatro ile zengin bir kültürel altyapının yansıra doğal ve tarihi mirasın da bulunduğunu söyledi. Arkeolojik kazılarla Bursa'nın medeniyet tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığının ortaya konduğunu belirten Özer, kentin doğa, tarih, gastronomi, sağlık, kış ve kültür turizmi gibi pek çok alanda güçlü bir destinasyon olduğunu ifade etti.

'Bursa'nın çok güçlü bir hikayesi var'

UNESCO sürecine de değinen Dr. Özer, Bursa'nın Osmanlı'nın doğuşunu temsil eden alanlarıyla Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında da önemli değerlere sahip olduğunu belirtti. Dizi ve film sektörünün tanıtımdaki rolüne dikkat çeken Özer, 'Bir hikâyeniz yoksa görünür olamazsınız. Bursa'nın anlatacak çok güçlü hikâyeleri var' dedi. Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Dr. Özer, 'Sizler bu şehrin kültür elçilerisiniz. Bursa'yı tanıyın, yaşayın ve anlatın. Geleceği kuracak olan sizlersiniz' diyerek gençlerin kültürel mirası koruma ve aktarma sorumluluğuna vurgu yaptı. Dr. Kamil Özer, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'e teşekkür plaketi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.