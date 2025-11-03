TÜİK'in bugün açıkladığı Ekim ayı Yİ-ÜFE verilerine göre aylık yüzde 1,63, yıllık ise yüzde 27,00 artış yaşandı. İmalat yüzde 26,91 olurken, su temini yüzde 56,26 ile zirvede oldu. Veriler, üretim maliyetlerindeki yükselişin enflasyona baskı yaptığını gösterirken, su ve madencilik sektörleri öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks (2003=100), bir önceki aya göre yüzde 1,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,67, yıllık yüzde 27,00 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Buna göre sanayinin 4 sektöründeki yıllık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 31,79 artış, imalat yüzde 26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 24,31 artış, su temini yüzde 56,26 artış oldu.

Ana sanayi gruplarında ise ara mallar yüzde 22,33, dayanıklı tüketim malları yüzde 33,07, dayanıksız tüketim malları: yüzde 33,91, enerji yüzde 25,05, sermaye malları yüzde 27,27 artış kaydetti.

Sanayinin 4 sektöründeki aylık değişimlere bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,25, imalat yüzde 1,83 ve su temini yüzde 2,36 artış kaydederken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış yaşandı.

Ana sanayi gruplarında enerjide yüzde 0,65 azalış gözlenirken; ara mallar yüzde 1,57, dayanıklı tüketim malları yüzde 3,95, dayanıksız tüketim malları: yüzde 2,43, sermaye malları yüzde 1,18 artış kaydetti.