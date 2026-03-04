Atık su altyapısında yerçekimi akışının her noktada yeterli olmaması nedeniyle şehirlerde çok sayıda terfi merkezi bulunuyor. Bu sistemler, atık suyun düşük kotlardan arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayarak akışın sürekliliğinde kritik bir rol üstleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Atık su altyapısında son yıllarda sağlanan kapasite artışıyla birlikte şehirlerde altyapı yönetiminin kapsamı da genişliyor. Yeni tesis yatırımlarının yanı sıra şebeke bütünlüğü, terfi sistemlerinin sürekliliği ve işletme süreçlerinin koordineli yönetimi, altyapı performansının belirleyici unsurları arasında yer alıyor. Artan nüfus, değişen yağış rejimleri ve büyüyen altyapı ağları, sistemlerin yalnızca kurulmasını değil, kesintisiz ve verimli şekilde işletilmesini de ön plana çıkarıyor. Bu çerçevede bütüncül altyapı yönetimi, şehirlerin çevresel güvenliği ve hizmet sürekliliği açısından kritik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.



Özellikle pompalama ve arıtma süreçlerinin sürekli çalışması, enerji ihtiyacını altyapı işletmesinin temel maliyet kalemlerinden biri haline getiriyor.

Türkiye'de yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle atık su arıtma tesislerine yönelik enerji giderlerine destek mekanizmaları uygulanıyor. Bu durum, pompa sistemlerinde verimliliğin yalnızca teknik performans açısından değil, aynı zamanda kamu kurumlarının mali sürdürülebilirliği açısından da kritik bir başlık olduğunu gösteriyor.



Masdaf CEO'su Erhan Özdemir, atık su altyapısında verimliliğin şehirlerin çevresel sürdürülebilirliği ve hizmet sürekliliği açısından giderek daha kritik hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

'Günümüzde atık su altyapısının başarısı, kurulan tesislerin yanı sıra bu sistemlerin verimli, güvenilir ve kesintisiz şekilde işletilmesine bağlı olarak şekilleniyor. Artan nüfus, değişen iklim koşulları ve büyüyen şehir altyapıları, enerji verimliliği ile sürdürülebilir işletme anlayışını birlikte ele almayı gerekli kılıyor. Verimli çalışan sistemler, enerji kullanımının dengelenmesine, bakım süreçlerinin daha öngörülebilir hale gelmesine ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. Masdaf olarak akışkan teknolojilerini bütüncül bir sistem yaklaşımıyla ele alıyoruz. Doğru mühendislik çözümleri ve yüksek verimli pompa sistemleriyle kamu kurumlarının altyapı performansını desteklemeyi, enerji verimliliğini artırmayı ve şehirlerin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şehirlerin görünmeyen altyapısının güvenilir şekilde çalışması, sürdürülebilir kent yaşamının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.'

