Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, imalat sektörünü desteklemek için 2026 yılında 50 milyar lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla imalat sektöründe istihdamı korumak ve üretimi artırmak amacıyla iki önemli destek programı yürütüleceğini duyurdu.

Buna göre: tekstil ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı çalışan sayısını koruyanlara, çalışan başına 3 bin 500 lira destek sağlanacak.

İmalat sektöründe KOBİ statüsündeki işletmelere, sigortalı sayılarını korumaları koşuluyla 50 milyon liraya kadar finansman desteği verilecek.

'İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek' ifadeleriyle programın ülke ekonomisine katkısına dikkat çeken Bakan Işıkhan, bu desteklerle hem işletmelerin finansal yükünün hafifletilmesi, hem de sektörün sürdürülebilir büyümesinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.