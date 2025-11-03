TÜİK, Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 oldu. Yıllık enflasyonda gıda yüzde 34,87, konut ise yüzde 50,96 ile rekor kırdı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63, yıllık yüzde 32,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış gösterdi.

Ana gruplarda yıllık istatistiki verilere şöyle yansıdı:

En yüksek ağırlıklı 3 grupta gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 34,87 artış (etki yüzde 8,44) ulaştırma yüzde 27,33 artış (etki yüzde 4,34), konut ise yüzde 50,96 artış (etki yüzde 7,75) oldu.

Gıda grubunda aylık yüzde 3,41 artış öne çıkarken, aylık değişimlerde en yüksek ağırlıklı 3 grupta gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,41 artış (etki yüzde 0,83), ulaştırma yüzde 1,07 artış (etki yüzde 0,16), konut ise yüzde 2,66 artış (etki yüzde 0,45) oldu.

Bu arada 143 temel başlıkta 118'inde artış, 18'inde düşüş olurken 7'sinde değişim yaşanmadı.