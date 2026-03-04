Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2026 yılı Şubat ayı ihracatı, 3 milyar 698 milyon 189 bin dolar olarak gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - UİB'in 2026 Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 oranında artarak 3,7 milyar dolar olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı da yüzde 13,8'lik artışla 44 milyar 7 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 'İhracatımızı artırarak başladığımız 2026 yılının 2. ayında da bu performansımız devam etti. Geçen yıl, küresel ekonomideki belirsizliklere ve küresel ticarette korumacılık rüzgarlarına rağmen ihracatımızı rekorla kapatmıştık. Aynı başarıyı bu yıl da sürdürmek için çalışıyoruz' dedi.

OİB'İN İHRACATI ŞUBAT AYINDA 3,2 MİLYAR DOLAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Şubat ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 3 milyar 188 milyon 548 bin dolar olarak gerçekleşirken, geriye dönük 12 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 15,3'lük artışla 37 milyar 450 milyon 636 bin dolara ulaştı.

UTİB'İN İHRACATI ŞUBAT AYINDA 100,1 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Şubat ayı ihracatı yüzde 2,2 oranında artarak 100 milyon 124 bin dolar olarak gerçekleşirken, geriye dönük 12 aylık dönemindeki ihracat toplamı ise 1 milyar 221 milyon dolara ulaştı.

Şubat ayı ihracatı 63 milyon 670 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı toplamı ise 848 milyon 151 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI ŞUBAT AYINDA 19,6 MİLYON DOLAR

Şubat ayında 19 milyon 605 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemindeki ihracatı ise 284 milyon 369 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'TEN ŞUBAT AYINDA 13,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7'lik artışla 13 milyon 487 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde toplam 190 milyon 808 bin dolarlık dış satışa imza attı.