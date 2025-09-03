TÜİK, 2025 Ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı. Yİ-ÜFE’de yıllık yüzde 25,16, aylık yüzde 2,48 artış kaydedilirken en yüksek artış su temininde (yüzde 55,35), en dikkat çekici aylık yükseliş ise elektrik ve gazda (yüzde 10,09) görüldü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Eylül 2025’te 2025 Ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,28 artış gösterdi.

SEKTÖREL VE GRUP BAZINDA DEĞİŞİMLER

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler su temininde yüzde 55,35, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 26,68, imalatta yüzde 24,73 artış. Ana sanayi gruplarında ise en yüksek yıllık artış yüzde 30,22 ile dayanıklı tüketim mallarında oldu. Bunu yüzde 28,94 ile dayanıksız tüketim malları, yüzde 26,61 ile sermaye malları, yüzde 24,76 ile enerji ve yüzde 22,02 ile ara malları izledi.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10,09 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında kaydedildi.

Diğer sektörlerdeki aylık değişimler ise şöyle: dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,21, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta yüzde 1,78, sermaye mallarında yüzde 1,11, ara mallarında yüzde 1,34 ve su temininde yüzde 0,82 artış.

Enerji sektörü, aylık yüzde 6,39’luk yükselişle dikkat çekti.

Bu arada imalat sektörü, Yİ-ÜFE’de yıllık yüzde 24,73, aylık yüzde 1,78 artış gösterdi.