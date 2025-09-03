Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrenci ve velilerin huzuru için okulların çevresinde geniş çaplı bir denetime başladı. Ekipler, okul bölgelerindeki yaya geçitlerini denetlerken, okul giriş çıkışlarının güvenli şekilde sağlanması için de uygulama yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - 2025-2026 eğitim-öğretim yılının pazartesi günü başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin okul önlerindeki mesaisi başladı.

Zabıtalar öğrencilerin okula güvenle gitmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde görev alıyor. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu İzmit’teki Ulugazi İlkokulu önünde öğrencilerin güvenle karşıya geçmesi için zabıta ekipleri nöbet tutuyor.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Zabıta ekipleri, öğrenciler gelmeden önce okul önlerinde hazır bulunuyor. Böylece yaya geçitleri güvenli hale getirilerek çocukların okullarına rahatça ulaşmaları sağlanıyor. Ekipler, öğrencilerin okullarına kadar ulaşmasında da yanlarında durarak destek oluyor. Veliler, eğitim alanında sağladığı desteklerin yanı sıra güvenlik konusunda da öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.