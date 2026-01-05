Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), aylık bazda yüzde 0,75, yıllık bazda ise yüzde 27,67 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 57,15 ile su temininde kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,75 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 25,36 olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış yüzde 57,15 ile su temininde kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yüzde 33,92, imalat sanayisinde yüzde 27,10, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 28,69 arttı.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında yıllık bazda; ara mallarında yüzde 24,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81, enerjide yüzde 27,06, sermaye mallarında yüzde 29,79 artış yaşandı.

AYLIK ARTIŞTA İMALAT ÖNE ÇIKTI

Aralık ayında Yİ-ÜFE, imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,05 artış gösterdi. Sanayinin dört sektöründe aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63 artış, imalatta yüzde 1,05 artış, su temininde yüzde 1,27 artış olurken, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 3,0 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda ise; ara mallarında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,30, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış görülürken, enerjide yüzde 3,63 düşüş yaşandı.