Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı değişimlere göre ÖTV tutarı yüzde 75 oranında ters yönlü ayarlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan '4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar' ile vergi tutarlarının hesaplanmasına yönelik yeni bir mekanizma getirildi.

Karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artış yaşanması halinde, ilgili ürünlerin ÖTV tutarı artış miktarının yüzde 75'i kadar azaltılacak.

Buna karşılık, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle rafineri çıkış fiyatlarının azalması durumunda ise ÖTV tutarı azalış miktarının yüzde 75'i kadar artırılacak.

Düzenleme ile akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketici fiyatlarına etkisinin daha dengeli hale getirilmesi hedefleniyor.