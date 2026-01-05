TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Aralık enflasyonu yüzde 0,89, yıllık ise 30,89 oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Aralık enflasyonu yüzde 0,89, yıllık ise 30,89 oldu.

Hatırlanacağı gibi Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yzüde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken, buna yüzde 11 toplu sözleşme farkı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak.

ENAG ENFLASYONU YÜZDE KAÇ AÇIKLADI

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerine göre de, E-TÜFE, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı.