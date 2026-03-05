Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, katıldığı çevrim içi programda ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın Türkiye ve bölge ekonomisine olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, A Para Kanalı'nda yayınlanan 'Anadolu'nun Programı'nda bölgede yaşanan savaş ortamının özellikle sınır ticareti ve lojistik faaliyetleri açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Ağrı'nın sınır hattında bulunan stratejik konumunun ekonomik hareketlilik açısından önemli olduğunu belirten Alpaslan, savaşın devam etmesi halinde ithalat, ihracat, sınır ticareti ve nakliye sektörlerinin bundan olumsuz etkileneceğini ifade etti. Başkan Saim Alpaslan, bölge ekonomisinin dış ticaret ve taşımacılık faaliyetlerine bağlı olduğuna işaret ederek, yaşanan gelişmelerin ticari hareketliliği yavaşlatabileceğini ve işletmeler üzerinde ekonomik baskı oluşturabileceğini söyledi.

Türkiye'nin diplomatik girişimlerine de değinen Alpaslan, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın savaşın sona ermesi için yürüttüğü arabuluculuk diplomasisinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin huzuru için bu çabaların olumlu sonuç vermesini temenni ediyoruz' dedi.

Programda ayrıca bölgedeki ekonomik dengeler, sınır ticareti ve uluslararası gelişmelerin yerel ekonomiye yansımaları üzerine değerlendirmeler de yapılırken, Ağrı iş dünyasının süreci yakından takip ettiği vurgulandı.