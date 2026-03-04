Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep kapsamında bulunan mükellefler için yevmiye defteri kapanış onayı süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzattı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından mücbir sebep hali ilan edilen ve 30 Kasım 2025'te sona eren süreç kapsamında bulunan mükellefler için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinde yer alan yetki doğrultusunda; söz konusu mükelleflerin 2025 yılı öncesi faaliyet dönemlerine ait fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onayı süresi 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kapsamda mükellefler, ilgili faaliyet dönemlerine ilişkin yevmiye defteri kapanış onayı işlemlerini 31 Mart 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.

Bakanlık, düzenlemenin depremden etkilenen işletmelerin yükümlülüklerini daha sağlıklı şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirterek, ticari hayatın sürdürülebilirliği için destek adımlarının devam edeceğini vurguladı.