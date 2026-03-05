KayKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar buluşmasında iş insanları ile bir araya gelerek, birlik ve beraberliğe işaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek uyum içerisinde faaliyetlerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında da toplumun her kesimi ile buluşmaya özen gösteriyor.

Bu çerçevede Erciyes Anadolu Holding'de gerçekleşen iftar programında Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, iş dünyası Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar buluşmasında yaptığı konuşmada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembolü olduğuna inandıkları Ramazan ayında, 'Böyle bereketli bir ayda muhabbet ortamında elhamdülillah orucumuzu tuttuk, iftarımızı yaptık, Mevla'm Kadir Gecelerine, bayramlarına eriştirsin diye dua ediyorum' dedi.

Buluşmadaki konuşmasında ekonomiye de değinen Büyükkılıç, 'Ekonomi bizim olmazsa olmazımız' ifadelerini kullanarak şunları paylaştı: 'Ekonomiyi ayakta tutacak, dinamik olarak hayata geçirecek olan da en önemlisi yatırımcı kuruluşlarımız ve özellikle ihracatımız. 4 milyar dolara yakın bir ihracat diyoruz ama içimize de çok sinmiyor. Hepimiz daha fazlasını hep arzu ediyoruz.'

Büyükkılıç, öte yandan aidiyet duygusuna da vurgu yaparak, 'Elbette şehrimize aidiyet duygusu oluşturmak ve el ele vermek suretiyle, birbirimize adeta sahip çıkarak, yol göstererek, yapılanları takdir ederek, şehrimizin daha iyi konumlara gelmesi için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünya lideri diye hep onu tanımlarken şimdi çok daha iyi anlaşıldığı, gerçek manada dünya lideri olduğu gün ışığı gibi ortaya çıkmıştır. Ülkemizin ve dünya insanlığının onuru bir lider' ifadelerinde bulundu. Türkiye'nin bir ateş çemberi içerisinde olduğunu söyleyen Büyükkılıç, güvenli bir liman olan Kayseri'ye bu anlamda ayrıca bir sorumluluk düştüğünü, bu anlayış içerisinde kenetlenmek, dayanışmak ve değerler ile yöneticilere sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi.

Erciyes Anadolu Holding'in gelenekselleşen iftar programında bir arada olduklarını dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Kayseri'nin birlik ve beraberliğindeki katkısı nedeniyle teşekkür ederek, konuya ilişkin şunları kaydetti: 'Kayseri'nin birlik ve beraberliğinde, her zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babacan tavrı, meseleleri büyütmeyen, çözüm odaklı tavrı, bizim bir araya gelmemizde, birlikte her ortamda oturabilmemizde ve bir masa etrafında Kayseri'nin meselelerini konuşabilmekte Memduh Büyükkılıç'ın bu olumlu tavrının çok etkisi olduğunu da söylemezsem ben de haksızlık etmiş olurum.'

Gerçekleşen iftar programı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ile son buldu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belsin'de bulunan Kocatepe Camii'nde kıldığı teravih namazında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, çay içti, fotoğraf çekindi, tatlı ikramında bulundu ve çocuklara Kayserispor atkısı hediye etti.