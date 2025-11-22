Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yetim çocuklar için düzenlediği programla hem gönüllere dokundu hem de miniklere dolu dolu bir eğlence günü yaşattı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlikte, yetim çocuklar ve aileleri için özel bir öğle yemeği ikram edildi. Sıcak bir aile ortamında gerçekleşen program, hem çocuklara hem de ailelerine moral oldu. Etkinlik alanında çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler hazırlandı.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, belediye yetkilileri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Programda konuşan Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirterek çocuklara ve ailelerine Başkan Gülpınar'ın selamlarını iletti.

BAŞKAN VEKİLİ AKSOY: 'SİZLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİNİZ'

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine değinen Aksoy, çocukların hem Türkiye'nin hem de Şanlıurfa'nın geleceği olduğunun altını çizdi. Aksoy, 'Bizler, sizlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmanız için gece gündüz çalışan bir belediye başkanının ekip arkadaşları olarak bundan büyük bir gurur duyuyoruz' dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli projelerle şehrin geleceğini planladığını vurgulayan Aksoy, 'Hem kurumsallaşma anlamında hem de şehrin 10, 20 hatta 50 yıl sonrasını düşünerek projeler hazırlanıyor, çalışmalar yapılıyor ve güçlü bir zemin inşa ediliyor. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Programda Ebubekir Çimen ve ekibinin 'Urfa Ahengi Sıra Gecesi' sahne alarak etkinliğe renk kattı. Çocuklara yönelik hazırlanan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ise miniklerden büyük alkış topladı.

Sahnelenen gösterilerle keyifli vakit geçiren çocuklar, müzik ve eğlence dolu bir gün yaşadı.

Etkinliğin sonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hediyelerini büyük bir sevinçle alan çocuklar etkinlik alanından mutlu ayrıldı.