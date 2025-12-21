Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanda binlerce kişinim sosyal yaşamına değer katan projeler inşa ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yeşil, sosyal, dirençli şehrin inşası için vizyoner bir çalışma ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği park için bu kez Ferizli'de işlemlere başladı.

İlçenin kalbinde toplam 10 dönüm arazi üzerinde tematik ve modern bir park inşa ediliyor. Atatürk Parkı için yoğun bir çalışma ortaya koyan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut alanda yıkım, söküm, alt yapı, zemin hazırlama işlemlerini bir arada yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce parkın müjdesini vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'Ferizli ilçemizde insanlarımızın çocuklarıyla, aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği yeni bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. 10 dönümlük Atatürk Parkı'nı modern ve tematik bir parka dönüştüreceğiz. İnşallah yeni park hemşerilerimizin nefes alacağı, bir araya geleceği modern bir yaşam alanı olacak. Ferizli'de yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katacak projemizi en kısa süre içinde ilçemizin hizmetine sunacağız. Şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Hem Sakarya'nın hem de bölgede yaşayan binlerce vatandaşın sosyal yaşamına dokunacak projenin içerisinde Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden ilham alınarak tasarlanacak bölümler, oturma grupları, yürüyüş yolları, kafeterya, modern aydınlatma tesisleri, oyun grupları, yeşil alanlar ve gölgelikler yer alacak. Projenin en kısa süre içinde tamamlanarak Ferizli'nin hizmetine sunulması hedefleniyor.