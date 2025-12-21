Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019'da göreve gelmesini ardından bungalov evleri, telesiyejleri, kayak pistleri, 5 yıldız konforunda oteli ile Ordu turizmine kazandırdığı Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesisleri sezonu açtı.

ORDU (İGFA) - Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan sezonda, kayak severler ve doğa tutkunları merkeze yoğun ilgi gösterdi.

1 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği sezonun ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluk, merkezin bölge turizmi açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

'TURİZMİN GÖZDESİ OLACAĞIZ'

Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve kayak antrenörü Fevzi Turan, yapılan yatırımlar sayesinde merkeze olan ilginin arttığını belirtti.

Turan, 'Çambaşı Kayak Merkezimizin yeni sezon açılışını gerçekleştirdik. Yapılan yatırımlarla konaklama kapasitesi 1000 kişinin üzerine çıktı. Altı restoranımız, kayak ve kızak alanlarımız mevcut. Bir kayak merkezinde olması gereken tüm imkanlar burada. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz' dedi.

KAYAK TUTKUNLARI MERKEZE AKIN ETTİ

Sezonun açılmasıyla birlikte Çambaşı Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler, tesisi ve yapılan yenileme çalışmalarını beğendiklerini dile getirdi.

Kayak tutkunları, 'Kayak sezonunu açtık, ailemizle geldik. Tesis çok güzel. Sosyal alanlarıyla dolu dolu bir merkez olmuş. Ordu'da böyle bir tesisin olması büyük bir kazanım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.