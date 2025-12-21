Enerji verimliliği, kalite iyileştirme ve bilişim alanındaki çalışmalarıyla ESHOT, Kaizen Paylaşımları'nda örnek uygulamalar arasında yer aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kalite odaklı çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 11. Kaizen Paylaşımları'nda ESHOT, üç ayrı projesiyle sergilemeye hak kazandı.

ESHOT, KAİZEN PAYLAŞIMLARI'NA KATILAN TEK KAMU KURUMU OLDU

Kaizen Paylaşımları, TMMOB bünyesinde özellikle TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülen ve sürekli iyileştirme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan bir etkinlik serisi olarak biliniyor. ESHOT, temel olarak mühendislik ve üretim alanlarında geliştirilen iyileştirme projelerinin paylaşıldığı, değerlendirildiği ve sergilendiği bu platforma katılan tek kamu kuruluşu olarak ön plana çıktı. 19-20 Aralık 2025 tarihleri arasında Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 19 Aralık'ta saat 10.30'da açılış programıyla başladı ve 20 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen 'Enlerin Seçimi ve Mavi Yaka Paneli' ile tamamlandı. Üretim, hizmet ve yazılım sektörlerinden çok sayıda kurumun Kaizen çalışmalarının değerlendirildiği, 92 firmanın 450 projeyle katıldığı yarışmada, ESHOT'un üç projesi jüri tarafından örnek uygulama olarak değerlendirildi ve sergilemeye hak kazandı.