Yeni yıl ruhuna uygun bir şekilde yapılan ışıklandırma ve süsleme çalışmasında kullanılan dekoratif objeler, Kent Estetiği Daire Başkanlığının depolarında bulunan malzemelerle hazırlandı.

Yeni yıl temalı görsel şölen özellikle fotoğraf çektirmek ve anı biriktirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ANKARA (İGFA) - Yeni umutlarla dolu yeni yıl enerjisini hazırladığı süslemelerle yansıtan ABB, 2026 yazısı ve renk cümbüşüyle Başkentlilere keyif dolu anlar yaşatıyor.

