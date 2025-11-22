Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Şanlıurfa Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Urfa Kültür ve Bilişim A.Ş. tarafından, Şanlıurfa Valiliği ve KOSGEB iş birliğiyle organize edilen fuar; on binlerce kitabı, yüzlerce yayınevini ve Türkiye'nin önde gelen yazarlarını okurlarla buluşturuyor. Kentte on gün boyunca sürecek kültür ve edebiyat şöleni, yoğun ilgiyle başladı.

Açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, İYİ Parti İl Başkanı Ali Eroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'KİTAP FUARI BİR VEFA DURUŞUDUR'

Açılış konuşmasında Şanlıurfa'nın köklü kültürel mirasına dikkat çeken Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, fuarın şehre önemli bir değer kattığını ifade etti.

Başkan Gülpınar, bu yıl 100 yayınevi, 100 ulusal ve 100 yerel yazarla güçlü bir program hazırladıklarını belirterek, 'Şanlıurfa; peygamberlerin iz bıraktığı, ilimle yoğrulmuş, kitabın ve sözün kıymet gördüğü müstesna bir şehirdir. Kitap fuarı bizim için bir etkinliğin ötesinde, bu kadim medeniyete yakışan bir vefa duruşudur' dedi.

Gençlere yönelik projelere de değinen Gülpınar, geçen yıl 8 bin öğrenciye verilen kitap kuponu sayısının bu yıl 14 bine çıkarıldığını, aynı sayıda öğrencinin fuara taşınacağını söyledi. Ayrıca gezici kütüphane ve klasik eser setleriyle kentte bir okuma seferberliği başlatıldığını vurguladı.

FUAR 30 KASIM'A KADAR AÇIK

21-30 Kasım tarihleri arasında her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar; imza günleri, söyleşiler, paneller ve kültürel etkinliklerle kitapseverlere zengin bir program sunacak.

Başkan Gülpınar, açılışın ardından fuar alanındaki stantları gezerek, yayınevlerinin temsilcileri ve yazarlarla sohbet etti, yeni çıkan kitaplar hakkında bilgi aldı.

ÜNLÜ YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Fuar boyunca çok sayıda yazar okurlarıyla bir araya gelecek. Katılım tarihleri ve programlar şöyle:

Ayşe Kulin - 26 Kasım Çarşamba / İmza: 14.00

Halis Aydemir - 22 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 16.30 - İmza: 17.30

Erol Mütercimler - 29 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 15.00 - İmza: 16.00

Dilek Cesur - 23 Kasım Pazar / Söyleşi: 15.00 - İmza: 16.00

Banu Avar - 22 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 14.00 - İmza: 15.00

Nurullah Genç - 23 Kasım Pazar / Söyleşi: 13.00 - İmza: 14.00

Hayati İnanç - 23 Kasım Pazar / Söyleşi: 14.00 - 15.00

Alişan Kapaklıkaya - 23 Kasım Pazar / Söyleşi: 16.00 - İmza: 17.00

Beyhan Budak - 29 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 13.00 - İmza: 14.00

Talha Uğurluel - 30 Kasım Pazar / Söyleşi: 17.00 - İmza: 18.00

Işıl Işık - 29 Kasım Cumartesi / Program: 14.00

Sertaç Abi - 29 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 15.00 - İmza: 16.00

Tarık Tufan - 29 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 16.00 - İmza: 17.00

Bülent Arınç - 22 Kasım Cumartesi / Söyleşi: 13.30 - İmza: 15.00

Tanju Çolak - 29 Kasım Cumartesi / Tüm Gün

Altay Cem Meriç - 24 Kasım Pazartesi / Söyleşi: 14.00 - İmza: 15.00

Muhammed Emin Yıldırım - 30 Kasım Pazar / Söyleşi: 13.00 - İmza: 14.00