Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.