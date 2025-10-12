Yeşilay, çocuklarda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı Bağımsızlığın Rengi Müzikali'nin ilk gösterimini Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuklara özel hazırladığı 'Bağımsızlığın Rengi' adlı çocuk müzikalinin tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programla yapıldı.

Programa; Yeşilay Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kademelerden kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve gönüllüler de katıldı.

Müzikal kapsamında 'Merak Meyvesi' düşünce atölyesiyle çocuklar, müzikale özel tasarlanan sorulara verdikleri cevapları ilham ağacının dallarına astılar.

'Denge Kalbi' atölyesiyle kendi kalplerini tasarlayarak müzikaldeki 'dengeyi bulma ve kalbe dokunma' temasını pekiştirdiler. 'UçKarpuz3000' bilim atölyesinde ise Yeşilay'ın muzip karakteri Efe'nin hayalinden yola çıkarak karpuz tasarımlı, hidrodinamik etkiyle uçan helikopterler tasarladılar.

Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılık konusunda bilinçlenme imkânı buldu.

Sahnede çocukların sevimli arkadaşları Yeşilcan, Ece ve Efe, müzikal boyunca bağımsızlık temasını eğlenceli ve öğretici bir dille işledi.

Yeşilay Çocuk Müzikali, dijital bağımlılık, arkadaşlık, hayal gücü konularında farkındalık kazandırarak onlara gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğretmeyi amaçlıyor. 5-10 yaş arası çocuk grubuna hitap eden müzikal, çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı hedefledi.

'ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYANIN TEHLİKELERİNDEN KORUMAKTA KARARLIYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay'ın bağımlılıklarla bir asrı aşkın süredir yürüttüğü mücadeleye değinerek başladı.

21. yüzyılda karşımıza çıkan bağımlılık türlerinin değiştiğini ifade eden Bakan Göktaş, 'Günümüzde çocuklarımızın en çok etkilendiği alanlardan dijital bağımlılık artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Biz, dijital dünyada da bağımlılıklarla mücadele etmeye kararlıyız. Eskiden bir oyunun parçası olan çocuklarımız, bugün saatlerce ekran başında vakit geçiriyor. Hatta kimi zaman farkında olmadan 'dark web' dediğimiz karanlık dünyanın bir parçası olabiliyorlar. Bu nedenle çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumakta kararlıyız. Bu kapsamda, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hayata geçirdik. Ailelerimizin bu sözleşmeyi mutlaka okumasını ve çocuklarını koruma konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini tavsiye ediyorum' diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ise, çocukların ekran bağımlılığıyla karşı karşıya olduğu günümüzde, onlara serbest oyunun o iyileştirici duygusunu tattırmak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunmak istediklerini söyledi. 7 aylık titiz çalışmanın ürünü olan müzikalin yoğun emekle ortaya çıktığını ifade eden Ceylan, çocuk müzikali ile televizyon programlarında, çizgi filmlerde, animasyonlarda, kısacası çocuklarla buluşabileceğimiz her platformda var olmayı hedeflediklerini söyledi.