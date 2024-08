Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve beraberindeki heyet, depremden etkilenen illeri ziyaret edip Yeşilay’ın bölgede yürüttüğü rehabilitasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi ve atılacak yeni adımları yetkililerle istişare etti.ANKARA (İGFA) - Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattı, 12 Şubat 2023’ten bu yana hizmet sunuyor.

Doç. Dr. Mehmet Dinç, açıklamasında şunları ifade etti:

“Deprem sonrası zorluklarla mücadelede devletimizin, yerel yöneticilerimizin ve milletimizin desteğiyle çalışıyoruz. Yeşilay olarak toplum sağlığına katkı sağlamak bizim görevimiz. 6 Şubat’taki büyük afetin hemen ardından sahaya inerek tüm gücümüzle destek verdik. Afetler ve bağımlılıklar arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz; toplumsal travmalar kişileri bağımlılıklara karşı daha savunmasız hâle getirebiliyor. Bu nedenle, 12 Şubat 2023’ten itibaren 444 98 01 numaralı hattımız üzerinden ücretsiz psikolojik ilk yardım sunuyoruz ve bugüne dek 15 binin üzerinde çağrı aldık.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız ve bütün imkânlarımızla hizmetindeyiz. Hatay ve Adıyaman’daki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM)depremde yıkıldı; bu nedenle hemen konteyner YEDAM’lar kurarak hizmet vermeye başladık. Ülkemizin dört bir yanından psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız, geçici görevle bölgeye geldiler. Rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği bizim için çok önemli.

İlk günden beri gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla, yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.”

YEDAM’ların ve Diyarbakır’da bulunan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin de bu süreçte önemli rol oynadığını belirten Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Yeşilay’ın uzman kadrosuyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

“ARZUMUZ DEPREMZEDE YAVRULARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEK.”

Depremden etkilenen 11 ilde 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sağladığını belirten Dinç, Benim Kulübüm Yeşilay Psikososyal Destek Tırı’yla ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Yeşilay’ın çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay Tırı, depremden etkilenen çocukların normalleşme süreçlerini hızlandırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmet veriyor. Çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklara ulaşan Yeşilay Tırı, bugüne kadar 1000’in üzerinde gönüllü ve 600’ün üzerinde Yeşilay personelinin desteğiyle 4000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirdi ve 14 binden fazla çocuğa ulaştı. Depremden hemen sonra ‘Ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıkan psikologlar, pedagoglar ve eğitmenlerimizle ‘Benim Kulübüm Yeşilay Tırı’ projesini hayata geçirdik. Amacımız, depremzede çocukların yüzünü güldürmek ve travmalarının etkilerini azaltmak. Yeşilay, gönüllüleri ve personeliyle milletimizin her daim hizmetindedir.”

“YEŞİLAY OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMUŞ DURUMDAYIZ.”

Son zamanlarda bölgeden gelen bazı verilerin çocuklarda madde bağımlılığında artışa işaret ettiğini belirten Dinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asrın felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti ve bu büyük afetin sonuçları etkisini sürdürüyor. Depremde ailesini kaybeden çocuklarımız, uzvunu kaybeden gençlerimiz ve travma yaşayan birçok birey bulunuyor. Bu tür travmalar, madde bağımlılığıriski taşıyabiliyor.

Yeşilay olarak, bu zorlu süreçte bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son dönemde elde ettiğimiz veriler, bölgedeki madde kullanım yaşının düştüğünü ve bazı zorlukların arttığını ortaya koyuyor. Bu veriler, Yeşilay’ın sunduğu hizmetlerin ne kadar hayati olduğunu ve bölge halkının psikolojik desteğe olan ihtiyacının ne denli acil olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle kırsal bölgelerde, genç yaşlarda yaşanan zorluklar ve artan bağımlılık vakaları, güçlü ve kapsamlı bir destek sisteminin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor.

Yeşilay olarak, bu zorlu dönemde fiziksel inşa sürecinin yanında, bölgenin psikolojik inşasına da büyük bir özveriyle katkıda bulunuyoruz. Devletimiz bölgede fiziksel altyapıyı yeniden inşa ederken, biz de psikolojik iyileşme ve toplumsal iyileşme sürecine yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. 11 ildeki 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizle, bölge halkının yanında olarak, onların psikososyal ihtiyaçlarına yanıt veriyor ve bu süreci daha güçlü bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz.

1 Ağustos’ta düzenlediğimiz çalıştayda, deprem sonrası yaşanan bağımlılık ve diğer zorluklar üzerine derinlemesine bir analiz gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, artan bağımlılık vakaları ve kendine zarar verme davranışlarının etkilerini masaya yatırdık ve bölge halkımızın YEDAM hizmetlerinden nasıl daha etkin bir şekilde yararlanabileceklerini tartıştık. Her zorluğun bir çözümü olduğu bilinciyle, birlikte hareket etmenin gücüne inandık ve bu süreçte nasıl daha etkili olabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk.

Psikolojik inşa süreci, sadece bir destek hizmeti değil, aynı zamanda umudun ve yeni başlangıçların kapısını aralayan bir süreçtir. Bizler, her adımda bölge halkımıza umut aşılamak, onları moral ve motivasyonla desteklemek için buradayız. Psikolojik iyileşme ve toplumsal dayanışma ile, bu zorlu günleri geride bırakacağımıza olan inancımız tam.

Yeşilay olarak, bu süreçte daha fazla saha çalışması ve destekle, halkımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte, güçlü bir dayanışma ve kararlılıkla her zorluğu aşacak ve daha umut dolu bir geleceğe doğru yol alacağız.”