Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalar ve yerleşmeler için verilen yeşil sertifika uygulamalarında önemli değişiklikler yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile uzmanlık yetkisi süresi ve eğitim şartları güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Yönetmelik değişikliğine göre; yeşil sertifika uzmanlık yetkisi süresi 10 yıldan 5 yıla indirilirken, eğitim şartları da güncellendi

Buna göre; revize edilen eğitim şartlarına göre, 'eğitime katılmaksızın' ifadesi yerine, Bakanlıkça belirlenen içerikte eğitim alınması zorunluluğu getirildi.

Geçici düzenlemelerle, değişiklik öncesi yetki alanlar için sürenin 10 yıl olarak devam edeceği, süresi dolanların eğitim sonrası yeniden sınava girerek yetkilerini yenileyebileceği belirtildi. Yönetmelik kapsamında yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te de gerekli güncellemeler yapıldı.

Uygulamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütüeceği kaydedildi.