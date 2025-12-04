Bunlar da ilginizi çekebilir

Videoda, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkışı, deniz üzerinde seyri ve KUSV'yi veri bağı üzerinden kumanda etmesi görüntülenirken, paylaşımında, 'Bayraktar, '#BayraktarTB3 TCG ANADOLU ALBATROS-S Bayraktar TB3 Üzerinden KİDA Kontrol Testi KUSV Control Test via Bayraktar TB3' notunu iliştirdi.

Bayraktar TB3 taktik insansız hava aracı (İHA), TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden kalkış yaparak, Roketsan'ın ALBATROS-S (KUSV - Keşif, İstihbarat, Denetim ve Saldırı Unmanned Surface Vehicle) insansız yüzey aracını uzaktan kontrol testini başarıyla gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin milli savunma sanayii devlerinden Baykar, deniz operasyonlarında bir ilke daha imza attı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın videolu paylaşımıyla duyurulan testte, Bayraktar TB3 insansız hava aracı, TCG Anadolu gemisinden havalanarak KUSV (ALBATROS-S) insansız yüzey aracını başarıyla kontrol etti. Milli deniz havacılığının yeni dönemi!

