Kocaeli, sanayi yükünün yanı sıra hızla artan araç sayısı ve ağırlaşan hava kirliliğiyle ciddi bir trafik krizi yaşıyor. Kentte son 5 yılda trafiğe 210 bin yeni araç eklenirken, toplu taşımaya yapılan sık ve yüksek zamlar vatandaşları özel araç kullanımına itiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de son 5 yılda 210 bin yeni araç trafiğe çıkarken, istatistiki veriler toplu taşımaya zamlar vatandaşları özel araca yönelttiğini gözler önüne serdi.

2020 yılında 4,79 kişiye düşen araç sayısı bugün 3,3 kişiye bir araca kadar geriledi. Nüfus aynı dönemde yaklaşık 130 bin kişi artarken, trafiğe kayıtlı araç sayısı 627 bin 8'e yükseldi. Yalnızca son iki ayda 8 bin 506 yeni araç trafiğe katıldı.

Ulaşım uzmanları, yolların mevcut yoğunluğu taşımadığını, şehir içi yeni arterlerin yapılmaması nedeniyle trafik sıkışıklığının artık Kocaeli'nin günlük rutini haline geldiğini belirtiyor.

ZAMLAR TOPLU TAŞIMAYI CAZİP OLMAKTAN ÇIKARDI

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yaptığı sık zamlar, özellikle gelir artışının düşük kaldığı bir dönemde vatandaş tepkisini artırdı. Güncel fiyatlarla toplu taşıma maliyetinin özel araç giderlerine yaklaşması, halkı otomobillere yönlendiriyor. Bu durum trafik yükünü azaltmak yerine daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlara göre çözüm, özel araç kullanımını caydırmak ve toplu taşımayı teşvik etmekten geçiyor. Ancak mevcut zam politikası, bu hedefin tam tersi yönde bir etki oluşturuyor.

Birçok Avrupa şehrinde trafik ve hava kirliliğiyle mücadele için toplu taşıma ücretsiz ya da düşük ücretli hale getirilirken, Kocaeli'de tam tersine zamların gelmesi 'büyük bir çelişki' olarak değerlendirildi. Kentte 3,3 kişiye bir araç düşen mevcut tabloya dikkat çeken değerlendirmelerde, toplu taşımanın bir 'kâr alanı' değil, temel bir kamu hizmeti olduğunun altı çizildi.

Toplu taşımayı ulaşılabilir kılacak düzenlemelerin acil hale geldiği vurgulanırken, 'Vatandaş ancak uygun fiyatlı bir toplu taşımayla özel aracını evde bırakır; aksi halde trafik içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır' görüşü öne çıktı.