ANKARA (İGFA) - Kamu yönetiminde ücret dengelerini değiştirecek nitelikteki ek zam teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hızlıca kabul edildi. Ancak karar, sahada görev yapan ve emekli memurlar arasında şaşkınlık ve tepki oluşturdu. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, düzenlemenin yalnızca belirli unvanları kapsamasının kamu çalışanları ve emekliler arasında haklı bir rahatsızlık doğurduğunu belirtti.

'Geçim sıkıntısı her geçen gün artarken, maaş iyileştirmeleri bütüncül bir anlayışla yapılmalı. Kamu hizmetinin yükünü omuzlayan ve yıllarca omuzlayıp emekli olan herkesin emeği eşit değerdedir' diyen Akarken, yaşam maliyetleri, yüksek kira giderleri, yetersiz fazla mesai ve nöbet ücretleri ile emekli maaşlarındaki kayıpların çalışanların gündeminde öncelikli konular olduğunu vurguladı. Akarken, 'Bu kadar temel sorun ortadayken yalnızca belirli bir kesimi kapsayan iyileştirme, doğal olarak soru işaretleri yaratıyor. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin beklentisi ayrıştırılmadan herkes için adaletin tesis edilmesidir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan yönetici ve memur maaş farklarının makul seviyelerde tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Akarken, 'Biz ayrışma değil, adil bir denge istiyoruz. Kamu yönetimine yakışan ayrıcalık yaratmak değil, herkesin emeğini eşit bir zeminde gözetmektir' dedi. SAHİM-SEN olarak yapıcı bir çözüm çağrısı yaptıklarını belirten Akarken, 'Tüm sendikalarla birlikte ortak akıl etrafında buluşmaya hazırız. Yeter ki çalışanların refahını önceleyen adil bir düzenleme yapılsın. Talebimiz basit: Adalet istiyoruz, ayrıcalık değil. Her çalışan ve emekli için bütüncül bir iyileştirme sağlandığında, kamu hizmeti ve toplum kazanacaktır' diye konuştu.