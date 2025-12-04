Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Arıcılık Destek Programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle arıcılarla buluştu. Program kapsamında bin adet yeni kovan dağıtılırken, arı sağlığı ve üretim kapasitesini artıracak projeler tanıtıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Arıcılık Destek Programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle arıcılarla buluştu. Programa Vali Faik Oktay Sözer, üreticiler ve kurum temsilcileri katıldı.

Bilecik, floristik çeşitliliği, temiz doğası ve farklı iklim koşullarıyla Türkiye'nin önde gelen arıcılık merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İl genelinde 429 işletme, 20 bin 407 aktif kovan ve yıllık ortalama 126 bin 524 kilogram bal üretimi gerçekleştiriliyor. 2025 yılında yaşanan kuraklığa rağmen şehir, arıcılık potansiyeliyle bölgesinde örnek teşkil etmeyi sürdürüyor.

Program kapsamında arıcılara bin adet yeni kovan dağıtılırken, arı sağlığı destekleri ve boş kovan projeleri de üreticilere sunuldu. Ayrıca arıcıların sezon boyunca 2-3 farklı konaklama noktasını kullanabilmesi, bal kalitesinin artmasına ve üretim süresinin uzamasına katkı sağlıyor.

Vali Faik Oktay Sözer, törende yaptığı konuşmada arıcılığın Bilecik için stratejik önem taşıdığını belirterek, 'Arıcılığımızı daha güçlü bir yapıya kavuşturacak desteklerimizi sizlerle paylaşmak ve yeni projelerimizi başlatmak için bir aradayız. Bin yeni kovanın dağıtımını gerçekleştiriyor, arı sağlığına yönelik destekleri artırıyor ve boş kovan projelerini sürdürüyoruz. Hedefimiz 2-3 yıl içinde koloni sayımızı 30.000'e ulaştırmak ve Bilecik'i bölgesel bir arıcılık üssü hâline getirmektir' dedi.

Dağıtılan kovanlar ve başlatılan projelerle Bilecik, arıcılıkta üretim kapasitesini artırmayı, kaliteli bal üretimini desteklemeyi ve bölgesel bir arıcılık merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Vali Sözer, arıcılara ve programda emeği geçen tüm personele teşekkür ederek yeni üretim sezonunun bereketli geçmesini temenni etti.