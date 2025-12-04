MUĞLA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Muğla Engelsiz Yaşam Platformu İstişare Toplantısı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Programa, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 36 kamu kurumu temsilcisi, 28 dernek temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, engelli bireylerin kentteki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri ele alındı.

'BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ ÇALIŞMALARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR'

Engelsiz Yaşam Platformu Kurucusu ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, platformun Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulduğunu hatırlatarak, Muğla Büyükşehir Belediyesinin sürecin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi. Dündar, 'Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, 'Engelsiz Kent Muğla' vizyonu kapsamında yürütülen projeleri anlattı. Paşalı, 'Erişilebilirlik yalnızca teknik bir standart değil, temel bir insan hakkıdır. Her bireyin kent yaşamına bağımsız ve eşit biçimde katılmasını sağlamak yerel yönetimlerin en önemli sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

'SORUNLARI BİRLİKTE AŞABİLİRİZ'

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ortak akla vurgu yaparak, 'Engellilik yalnızca bireyin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bugün burada sorunları birlikte konuşuyor, birlikte çözüm üretiyoruz' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumun tüm kesimlerine eşit yaşam koşulları sunmanın görevleri olduğunu belirtti. Aras konuşmasında, 'Eşitlik temelinden bakıyoruz. Engelsiz Yaşam Platformu, farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşlarımızı, aileleri, sivil toplumu ve uzmanları ortak bir üretim masasında bir araya getiriyor. Bu platform sadece sorunları dile getirmek için değil, çözümleri birlikte üretmek için var. Bizim görevimiz önce dinlemek. Burada paylaşılan her öneri bizim yol haritamızı belirliyor. Yeni yapılacak belediye hizmet binalarımızı tüm vatandaşlarımız için tam erişilebilir şekilde tasarlayacağız' diye konuştu.