BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun adının Balibey (Çarşı) Camii önündeki meydanda yaşatılacağını söyledi. Azerbaycan'dan havalanan uçağı düşmesi sonucu 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun adı memleketi Yenişehir'de yaşatılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Zafer Meydanı'nın ismi 'Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı' olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ercan Özel, '11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehadete yürüyen hemşehrimiz Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun adını, ona yakışır bir yerde ölümsüzleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclisi toplantımızda, Balibey (Çarşı) Camii'nin önünde bulunan Zafer Meydanı'nın isminin 'Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı' olarak değiştirilmesi yönündeki ek gündem maddemizi idare olarak meclisimize sunduk. Şehidimizin emaneti olan kıymetli ailesiyle yaptığımız istişareler sonucunda, onların da arzusu üzerine Balibey (Çarşı) Camii önünde bulunan ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği meydanın ismini değiştirme kararı aldık. Meclis toplantımızda aldığımız kararla bu meydan bundan böyle Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı olarak anılacak. Kahramanımızın adını memleketimizde sonsuza dek yaşatacağız. Ruhu şad olsun' ifadelerini kullandı.