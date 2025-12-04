Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos kotasının uluslararası müzakereler sonucunda 2.600 tondan 3.095 tona yükseldiğini açıkladı. Artışın sektöre yıllık 400 milyon TL'nin üzerinde ek gelir sağlayacağı belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Balıkçılık sektöründe Türkiye adına önemli bir başarı daha sağlandı. Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT)'nın olağan yıllık toplantısında yapılan müzakerelerde, mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere birçok tür için yönetim planları ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin etkin katılımı ve kararlı diplomasi yürütmesi sonucunda mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre Türkiye'nin kotası 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona çıkarıldı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1996609499507925348

Kotadaki artışın balıkçılık sektörüne yıllık 400 milyon lirayı aşkın ek gelir sağlayacağı belirtilirken, Türkiye'nin uluslararası su ürünleri piyasasındaki konumunun da daha da güçleneceği ifade edildi. Bakan Yumaklı, bu kazanımın sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Sektörümüze hayırlı olsun' mesajını paylaştı.