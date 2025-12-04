İstanbul Esenyurt'ta bir sürücünün öfkeyle ambulansın geçişini engellemesi sonrası yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifi kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta bir sürücünün öfkeyle aracını yolun ortasında durdurarak arkadan gelen ambulansın geçişini engellemesi olayının ardından, Y.T. isimli sürücü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili yasal süreci ve yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Yerlikaya, ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde yer alacak maddeye göre, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere uygulanacak yaptırımları; sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, Araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve bunlara ek olarak, geriye dönük son 5 yılda aynı ihlali iki kez tekrarlayan sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edileceği duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1996597787958407229

Bakan Yerlikaya paylaşımında, sürücülere anlık öfkelere yenilmemeleri çağrısında bulunarak, trafik kurallarının güvenlik için konulduğunu vurguladı.

'Hedefimiz her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil; her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır' diyen Bakan Yerlikaya, ayrıca saygısızca araç kullananların ve ambulanslara yol vermeyenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini hatırlattı ve 'Biz Gereğini Yaparız' mesajını paylaştı.