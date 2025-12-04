Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz'in bazı illerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, 5 Aralık 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar görülecek.

Açıklamada, Antalya ve Muğla il genelinde, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Özellikle Muğla'nın kıyı şeridinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar öngörülüyor.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış sırasında kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililerin yapacağı uyarı ve bilgilendirmelerin takip edilmesi önemle tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşullarına karşı acil durum planlarının gözden geçirilmesini ve özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri almasını istedi.