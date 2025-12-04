Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO personeli için 2026-2027 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Sözleşmesini çalışan haklarını güçlendirecek şekilde yeniden imzaladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ASKİ ve EGO'da görev yapan memur personeli için Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Sözleşmesini yenileyerek çalışanların haklarını güvence altına aldı.

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen tavan tutar esas alınarak imzalanan sözleşmeye göre, SDS tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 120'si oranında uygulanacak.

Belediye yetkilileri, bu düzenlemenin memurların mali haklarını güçlendirdiğini ve çalışan motivasyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Yenilenen sözleşme ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, personelinin haklarını koruma ve iyileştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.