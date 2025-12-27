Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda öğrencilerde yerli üretim bilinci, millî teknoloji farkındalığı ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Yerli ve Millî Teknoloji Ürünleri Maket Yarışmasının final sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il protokolü, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve davetli katıldı.

Yarışma kapsamında Sakarya genelindeki 16 ilçeden, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 102 maket başvurusu yapıldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk 20 maket, final sergisinde yer almaya hak kazandı. Öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerde; savunma, ulaştırma, haberleşme, uzay, enerji, yazılım ve sanayi teknolojileri özgün ve estetik tasarımlarla ele alındı.

Program, okul bahçesinde yerli ve millî araçların sergilenmesiyle başladı. Ardından protokol üyeleri finale kalan projelerin sergilendiği alanı ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı. Açılış ve tanıtım videosunun izlenmesinin ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren eserler, yapılan son değerlendirme sonucunda belirlenerek sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Program, kapanış ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.