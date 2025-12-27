Meteoroloji, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Marmara'ya kar yağışı, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Kar yağışı önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Yarın (Cumartesi) kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağana, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisa ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Isparta çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 3°C

Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

SİNOP 3°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

RİZE 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı

VAN -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlubölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MARDİN 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz'de fırtına; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, günün ilk saatlerinden itibaren doğusu 6 ila 8, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, batısı öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden sonra doğusu 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.