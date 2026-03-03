Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan ayı kapsamında Demircan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kez Demircan ailesinin iftar sofrasına konuk olarak aile fertleriyle birlikte orucunu açan Başkan Subaşı, aile üyeleriyle yakından ilglendi. Uzun süre sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çeken Başkan Subaşı, iftarın yalnızca bir yemek değil, gönüllerin buluştuğu özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Evdeki çocukların neşesi ve samimi ortamın sıcaklığı akşama ayrı bir anlam katarken, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Subaşı'nın içten tavırları dikkat çekti.