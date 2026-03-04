Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeciliğin sadece altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, sosyal belediyeciliğin 'Devletin şefkat elini vatandaşa ulaştıran vicdani bir görev' olduğunu ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Mart ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 14 madde görüşüldü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında Sahabiye, Pervane, Beyazşehir, Fevzioğlu, Erkilet Generalemir, Erkilet Camikebir ve Saraybosna Mahallesi'nde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda şehirde yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen projelerin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

'DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ HER HANEYE 12 AY KESİNTİSİZ ULAŞTIRIYORUZ'

İnsanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Yapmış olduğumuz sosyal yardım faaliyetleri, devletin vatandaşa uzanan şefkat elidir. Elbette ki hükümetimizin yapmış olduğu politikalar neticesinde şu anda gerek engellisine gerek ihtiyaç sahibine gerek yaşlısına gerek fakir fukarasına, garip gurabasına her alanda ciddi manada yardımlar ve destekler yapılmakta ama biz de belediye olarak bu noktada neler yapılabiliri en iyi şekilde yaptığımızı iddia ederek anlatmak isterim. İlk olarak Sosyal Market'i kurduk. Sosyal Market'ten başlayan hizmetimiz, ardından Dost Market ve Dost Mağaza diye daha kurumsal hâle getirildi. Sosyal Market yine devam ediyor. Dost Mağaza ve Dost Market'te özellikle A grubu ailelerimiz için sürekli, sadece Ramazan ayında değil, yılın belli dönemlerinde değil, yılın 12 ayı sürekli bir şekilde vatandaşlarımızın gelip alışveriş yapabilecekleri imkân sunuyoruz. Yani sadece iaşe kolilerinin, iaşe paketlerinin verildiği bir sistem değil; ailenin ihtiyacı olan her neyse bir markette olması gereken ne varsa hepsinin içinde bulunduğu Dost Market'te bunları ihtiyaç sahibi ailelerimize sunuyoruz. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirleme noktasında da sürekli Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzde ehil, profesyonel sosyal çalışmacı ve sosyolog arkadaşlarımızın tahkikatlarıyla bu ailelere ulaşıyoruz. Sadece bu ailelerin maddi ihtiyaçları değil bunun yanında o an içerisinde bulundukları durumlar içerisindeki sıkıntıları, giderilmesi gereken farklı konuları da varsa devletin ilgili kurumlarıyla gerek Sağlık Müdürlüğümüzle gerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle gerekse diğer kurumlarla istişari olarak vatandaşlarımızın yapılması gereken iş ve işlemleriyle ilgili takibatını yaparak vatandaşlarımıza en iyi şekilde devletin yanlarında olduğunu hissettirme çabası içerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

ÇÖLYAKLI AİLELER, ÖĞRENCİLERE KAHVALTI, YETİM ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

İlçede yaşayan 65 yaş üstü yalnız vatandaşlar ile yatağa bağımlı bireyler için yürütülen hizmetlerin örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, '65 yaş üzerindeki yaşlılarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yılın 12 ayı, 365 gün her gün fiilen yaşlılarımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aynı zamanda eğer bedensel engeli olan insanlar varsa evde, onlar da aynı şekilde bu kapsamda yemek hizmetinden istifade edebiliyorlar. Ayrıca yaşlı ailelerimize evde bakım hizmeti, yani evinin temizliği hizmetini de yine aynı şekilde bu sistem içerisinde sunuyoruz. Yatağa bağımlı, herhangi bir yaş kriteri olmaksızın Allah vermesin genç de olabilir, yaşlı da olabilir kişisel bakımını yapamayacak vaziyette olan kişilere de yine Kocasinan Belediyemizin yapmış olduğu hizmetle bu ailelerimizin, bu kişilerin evde kişisel bakım hizmetini profesyonel ekiplerle sunuyoruz. Çölyaklı aileler, okullardaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kahvaltı desteği gibi destekleri de işin içerisine dâhil etmiş olduk. Bu işi yaparken bize güvenen, bize destek veren hayırseverlerimizin de ellerine, emeklerine sağlık. Gerek maddi gerek manevi gerekse o an içerisinde bulundukları sıkıntılarda ailelerin ihtiyaçlarını çözme noktasında destek veren hayırseverlerimizle birlikte; kira, su parası, elektrik parası, dönemsel ihtiyaçlar her neyse bunları da aynı şekilde çözerek vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya; içinde bulundukları zor koşullarda, dar durumlarında feraha eriştirmeye, zor koşullarını iyileştirmeye gayret ediyoruz.' diye konuştu.

'BİR HEMŞEHRİMİZ BİLE MAĞDUR KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ'

Çölyaklı ailelere özel desteklerden, yetim çocukların eğitim masraflarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Çevrenizde bizim ulaşamadığımız, ihtiyaç sahibi birileri varsa lütfen bize bildirin. Bu insanların hizmet almasına aracılık ederek vicdani bir borcun ödenmesine katkı sunmuş olursunuz.' dedi.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR, VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Bu noktada açık çağrımdır. Çevrenizde bildiğiniz, gördüğünüz bu şekilde kriterler dâhilinde olan, bizim hâlâ ulaşamadığımız Elbette vardır, duyuramadığımız insanlar olabilir böyle birileri varsa lütfen gerek Çözüm Merkezimiz üzerinden gerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz üzerinden gerek şahsım üzerinden yahut arkadaşlarımız üzerinden bizlere ulaşarak o insanların da bu hizmetlerden istifade etmesi noktasında köprü vazifesi görürseniz, aracılık vazifesi görürseniz sizlere şükran duyarız, teşekkür ederiz. Nihayetinde bu insanlar bu şehirde bizim ortak yaşadığımız hemşehrilerimizdir. Daha da önemlisi, bizim o insanlara karşı ödememiz gereken vicdani bir borcun ödenmesinde aracılık etmiş olursunuz; bundan dolayı ayrıca teşekkür etmiş olurum. Çünkü bu iş sadece maddi bir görev değil, sadece bir sorumluluk değil; bu iş vicdani olarak karşılanması gereken bir görevdir ve bunu da bu bilinçle yaparak devam ettiğimizi hatırlatıyor inşallah daha güzel günlerde, daha güzel şartlarda, daha iyi şekilde hizmet etme duygusuyla diyorum. Özellikle yetim çocuklarımızla ilgili de aynı şekilde sistem içerisinde onların eğitim masraflarıyla ilgili destek oluyoruz'.