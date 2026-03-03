Sakarya Büyükşehir Belediyesi, MARKA destekli Yaşam Destek Akademisi Projesi'ni hayata geçiriyor. Engelliler ve yaşlılara gündüz bakım, rehabilitasyon, el sanatları, müzik gibi hizmetler sunulacak. Bakım veren kadınlara eğitim ve sertifika imkanı sağlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve onaylanan Yaşam Destek AkademisiProjesi'nin merak edilen detayları belli oldu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklendiği açıklanan Karaman Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) binasında hayata geçirilecek projeözel gereksinimli bireyleri ve yaşlılara kucak açacak.

Engelli vatandaşlara ve yaşlılara gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacak. Ayrıca günlük yaşam aktiviteleriyle bir ele, omuza ihtiyaç duyan engellilere bakım, takip hizmeti, rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

Proje her iki gruba da verilecek el sanatları, müzik-ritim çalışmaları, beceri etkinlikleri, spor-egzersiz aktiviteleriyle renklenecek. Ayrıca proje kapsamına girecek vatandaşlara terapi, rehberlik, psikososyal destek sunulacak.

Projenin hayata geçirileceği binada dinlenme alanları, sosyal noktalar yer alacak ve Büyükşehir hizmet alanında hijyeni en üst seviyede tutacak.

Ayrıca projede bulunmak isteyen, bakım sorumluluğunu üstlenen kadınlara evde bakım becerileri eğitimleri, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi programları ile girişimcilik ile kooperatifleşme eğitimleri verilecek. Projede ayrıca engelli ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlara yönelik sertifika programları olanağı sağlanacak.