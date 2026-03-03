Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Dernekpazarı'na 2025 yılı içerisinde 5 bin 772 metre içme suyu hattı kazandırdı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), tüm ilçelerde olduğu gibi Dernekpazarı ilçesinde de altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin hem mevcut altyapı sorunlarını gidermek hem de gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla planlanan çalışmalar etap etap hayata geçiriliyor.

2025'TE 5 BİN 772 METRELİK HAT

TİSKİ ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde ilçe genelinde 5 bin 772 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla özellikle eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenerek su kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni hatlarla birlikte mahallelerde daha sağlıklı, kesintisiz ve basınç problemi yaşanmayan bir içme suyu hizmeti sunulması amaçlanıyor.

BELEDİYE CADDESİ YENİLENDİ

Dernekpazarı Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları ise çok yönlü bir dönüşümü beraberinde getirdi. Proje kapsamında aynı anda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi.

Çalışmalar çerçevesinde, 343 metre içme suyu hattı, 310 metre kanalizasyon hattı, 306 metre yağmur suyu hattı ile 25 adet muayene bacası imalatı tamamlandı. İlçede 1000 metrelik yeni kanalizasyon hattı yapım çalışması da devam ediyor.

ATIKSU ARITMA TESİSİ YOLDA

Öte yandan ilçenin çevresel altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan Dernekpazarı Atıksu Arıtma Tesisi için de proje hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Tesisin hayata geçirilmesiyle birlikte atık sular modern sistemlerle arıtılarak doğaya kontrollü şekilde deşarj edilecek. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de bölgedeki su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

SAĞLAM ALTYAPI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dernekpazarı'nda sürdürülen yatırımların planlı bir program dahilinde devam ettiğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir altyapı hizmeti alabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçelerimizin bugününü olduğu kadar yarınını da düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Altyapısı sağlam bir şehir için çalışıyoruz' dedi.