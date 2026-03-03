Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar, il genelindeki tüm muhtarları aynı sofrada buluşturdu. Muhtarlara seslenen Başkan Büyükakın, 'Bu kentte, aç ve sokakta kimse kalsın istemiyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Muhtarlar Buluşması'nı gerçekleştirdi.

Antikkapı Restoran'daki iftara Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtar derneklerinin başkanları ve tüm muhtarlar katıldı. Başkan Büyükakın tüm masaları ziyaret ederek, iftara gelen muhtarlarla yakından ilgilendi. Duaların okunması ile birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinin hissedildiği programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI'NIN SELAMLARINI İLETTİ

Başkan Tahir Büyükakın 'Hayırlı iftarlar' dileğinde bulunarak başladığı konuşmasında, bir gün önce Ankara'daki iftarda bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'ye selamını iletti. Büyükakın, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, size iki mesaj göndermemi istedi. Birincisi dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgili. Dört bir yanımız ateş çemberi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte çok sıkı durmamız lazım. Biliyorum, hepimiz bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize bağlanmış durumdayız. Ancak bu bağı daha sıkılaştırmamız, birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirmemiz gerekiyor.

'SOKAKTA AÇ KİMSE KALMASIN'

İkincisi husus, Sayın Cumhurbaşkanımız aç ve sokakta kimse kalsın istemiyor. Biz, belediye olarak çok güçlü bir sosyal hizmet ağı kurduk. Ben bütün imkanlarımı sizler için seferber ediyorum. Sizin için çalışan bir daire başkanlığımız var. Ama mahallenizde biri aç, siz de tok uyuyorsanız olmaz. Bu konuda sizden rica ediyorum. Bu vatandaşlarımızdan haberiniz olsun. Çünkü siz sahanın kılcal damarısınız, en uç noktada siz varsınız. Siz isteyin biz yapalım ve hep birlikte bu kenti daha güzel yarınlara hazırlayalım. Biz, bu şehir sosyal dokusu ile de bir arada olsun istiyoruz. Özellikle kimsesizler, öksüzler ve fakirler için sizden destek istiyoruz. Şimdiden hem Kadir Gecenizi hem de Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum' dedi. Yapılan duanın ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.