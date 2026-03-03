Domus Academy, günümüzün en acil sorunlarından birini ele almak üzere tasarlanmış iki yeni Master programının başlatıldığını duyurdu. Yapay Zekânın hızlı yükselişi ve sektörler genelinde yeni becerilere duyulan ihtiyacın artması.

PRNewswire / MILAN (İGFA) - Yapay zekâ, şirketler için giderek daha merkezi bir hale gelerek roller ve iş modellerini dönüştürüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun İş Dünyasının Geleceği Raporu 2025 verilerine göre, 2030 itibariyle yapay zekâ ve bilgi işleme teknolojileri şirketlerin yüzde 86'sını etkileyecek ve değişimin ana itici gücü haline gelecektir. Aynı zamanda, uluslararası kuruluşlar, yapay zekâ benimsenme hızı ile mevcut eğitim olanakları arasında giderek genişleyen bir uçurum olduğunu bildirerek, teknoloji, tasarım, inovasyon ve sosyal etkiyi birbirine bağlayabilen profesyonellere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Bu talebi karşılamak için Domus Academy, okulun kendine özgü Tasarımla Öğrenme metodolojisine dayanan Tasarım x Yapay Zekâ Master Programı ve Tasarımın Geleceği Master Programı'nı başlatıyor. Bu yaklaşım, akademik bilgileri şirket atölyeleri, interaktif dersler ve sektör uzmanları tarafından yönlendirilen uygulamalı projelerle harmanlayarak, öğrencileri yapay zekâyı hem stratejik hem de yaratıcı bir vizyonla yönlendirmeye hazırlar.

TASARIM X YAPAY ZEKÂ MASTER PROGRAMI

Program, etik ve sosyal sorumluluğa özellikle dikkat ederek, yapay zekâ destekli ürün ve hizmetlerin tasarımına odaklanmaktadır. Öğrenciler, geleneksel arayüzlerin ötesinde yeni bağlantı biçimlerini keşfederek, insanlar ve makineler arasında kişiselleştirilmiş ve anlamlı etkileşimler oluşturmayı öğrenirler.

Kariyer yolları: Etkileşim Tasarımcısı, Yapay Zekâ Araştırmacısı, Tasarım Stratejisti, Yapay Zeka Ürün Uzmanı.

TASARIM GELECEĞİ MASTER PROGRAMI

Bu program, Spekülatif Tasarımdan Tasarım Kurgusuna, Eleştirel Tasarımdan Deneyimsel Geleceğe kadar geleceğe yönelik metodolojileri tanıtmakta ve öğrencileri henüz var olmayan senaryoları hayal etmeye ve aktarmaya yönlendirmektedir.

Kariyer yolları: Gelecek Araştırmacısı, Stratejik Tasarımcı, İnovasyon Lideri, Hizmet Tasarımcısı.

Her iki Yüksek Lisans programı da İtalya Üniversite ve Araştırma Bakanlığı tarafından tanınmakta ve 60 ECTS kredisi vermektedir. İlk öğrenci alımı 2026 Sonbaharında başlayacaktır. Bu bağlamda, adaylar 13 Mart tarihine kadar başvurularını ve/veya projelerini sunarak bir sonraki dönem için burslara başvuru yapma fırsatına da sahip olacaklar.

Domus Academy, geleceğin tasarımcılarının açık ve disiplinlerarası bir ortamı deneyimleyebilecekleri, vizyoner ve avangart şirketlerle çalışabilecekleri bir yerdir. Tasarım yoluyla öğrenmeye dayalı yöntemi izleyen öğrenciler, gelecekteki senaryolarda yaratıcı çözümler bulmalarını sağlayan bir zihniyet geliştirirler.

Domus Academy'nin akademik teklifleri arasında, tümü İtalyan Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı (MUR) tarafından tanınan Sanat Lisans Programları, Sanat Master Programları ve Akademik Master Programları bulunmaktadır. Kurslar Moda, Tasarım ve İşletme alanlarını kapsamakta, öğrencilere yenilikçi ve kariyer odaklı bir yaklaşımla yaratıcı endüstrilerde başarılı bir kariyer yapabilmeleri için gerekli donanımı sağlar. 2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre, mezunların %91'i diploma aldıktan sonraki bir yıl içinde iş bulmaktadır.

Domus Academy, Öğrenim Deneyimi alanında Compasso d'Oro Ödülü ve The Business of Fashion'ın Mükemmellik Rozeti dahil olmak üzere uluslararası tanınırlık kazanmıştır. 2025 yılında CEOWORLD Magazine tarafından dünyanın en iyi 30 moda okulu arasında gösterilmiş ve QS (Art & Design), UI GreenMetric ve THE Impact Rankings gibi önemli uluslararası sıralamalarda yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için, lütfen iletişime geçiniz: [email protected]