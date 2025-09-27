İstanbul Turizm Fuarı (ITF) bu yıl üçüncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuar, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), fuarda belediyelere stantla destek verdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden 15 binin üzerinde turizm profesyoneli, İstanbul Turizm Fuarı’nda buluştu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar; belediyelerin, seyahat acentelerinin, otellerin, kongre ve tanıtım bürolarının, gastronomi temsilcilerinin ve pek çok aktörün katılımıyla sektörel buluşma alanı oluşturdu.

Yeni iş birliklerine zemin hazırlayan fuarda, TBB belediyelere stantla destek verdi. Battalgazi, Göynük, Sur ve Gürsu Belediyeleri, kendilerine ayrılan stant alanlarında, tarihi miraslarını, yöresel değerlerini ve gastronomik zenginliklerini ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.

Fuarın ikinci gününde TBB tarafından “İş Birliği ve Gelecek Vizyonu: Belediyeler Arası Turizm İş Birlikleri: Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği” başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan üstlendi. Panelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ile TBB Encümen Üyesi ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, belediyeler arasında ortak turizm rotalarının nasıl oluşturulabileceği, bölgesel güç birliğinin önemi ve tematik iş birliklerinin sürdürülebilirliği gibi konular ele alındı. “Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği”, “Yerel Değerlerden Ortak Rotalara: Kültürel ve Tematik Turizm İş Birlikleri” ve “Kadim Hikayelerden Geleceğe: Şehirlerin Ruhuyla Turizm Vizyonu” başlıkları çerçevesinde, yerel yönetimlerin sahip oldukları doğal, tarihi ve kültürel değerleri iş birliğiyle nasıl değerlendirebilecekleri tartışıldı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Turizm Zirvesi” ve “Gastronomi Zirvesi”nde ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı yer aldı. Katılımcılar, turizmin yeni eğilimleri, gastronomi turizmi, sektördeki mevcut sorunlar ve dünya turizm gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı.