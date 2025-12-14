Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından Girne'de düzenlenen 'İş'te Kadınlar Zirvede' buluşması, bu yıl 'Dayanıklılık' temasıyla kapılarını açtı. İki gün süren zirvede, kadınların iş dünyasında karşılaştığı yapısal sorunlar, ekonomik krizler karşısında geliştirdikleri uyum modelleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ele alındı.

Ferit BİNZET

KIBRIS (İGFA) - Girne Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilen zirve; KKTC, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'dan kadın girişimcileri, üst düzey yöneticileri, akademisyenleri ve kanaat önderlerini bir araya getirerek kadın emeğinin ekonomideki dönüştürücü gücünü görünür kılıyor.

Hedef: Kadın Liderliğini Güçlendiren Ekonomik Dayanıklılık

2021 yılında kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda daha etkin rol üstlenmesi hedefiyle başlatılan ve bugün uluslararası bir platforma dönüşen zirve, kadınların liderlik yetkinliklerinin, kriz yönetimi kapasitelerinin ve dayanıklılık becerilerinin artırılmasını amaçlıyor.

Girne'de düzenlenen zirveye; Türkiye Belediyeler Birliği, KAGİDER, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Turkcell ve Acapulco Resort Hotel destek veriyor.



GİKAD Başkanı Kavuklu: 'Dayanıklılık, Ekonomik Mücadelede Yeniden Ayağa Kalkabilmektir'

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, açılış konuşmasında kadınların ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi için dayanıklılığın belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı.

'Dayanıklılık kırılmamak değil; kırıldıktan sonra yeniden ayağa kalkabilmektir' diyen Kavuklu, kadınların yaşadıkları zorlukların onları daha güçlü kıldığını belirtti.

KKTC'nin tarihsel olarak savaşlara, göçe ve ambargolara karşı verdiği mücadeleye dikkat çeken Kavuklu, bu nedenle zirvenin dayanıklılık temasının en anlamlı şekilde Kıbrıs'ta konuşulduğunu ifade etti.

Zirvenin temel amacının, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü kanatlarla uçabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Kavuklu, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.



Nilden Bektaş Erhürman: 'Kadın Güçlenirse Ekonomi de Güçlenir'

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, kadınların birlikte hareket ettiklerinde her türlü ekonomik ve toplumsal sorunun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Ülkede birçok sorun bulunduğunu ve iş dünyasındaki kadınların bu durumdan olumsuz etikilendiğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, kadınların her sorunun üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Ülkede kadın örgütlerinin sayısının fazla olmasının olumlu olduğuna ve her gün kadın örgütleriyle tanıştığına işaret eden Nilden Bektaş Erhrüman, bu örgütlerin temel hedefinin, kadının toplumundaki yerini sağlamlaştırmak olduğuna dikkat çekti.

İş kadınlarının önünün açılması ve kadınların iş hayatına atılması için devletin çalışmalar yapması gerektiğini anlatan Nilden Bektaş Erhürman, devletin kadını iş hayatına katmasıyla kadınların ve devletin güçleneceğini, aynı zamanda refah seviyesinin artacağını ve toplumsal adalete olumlu etki yapacağını kaydetti.

Kadın örgütlerinin artmasının ülke adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Erhürman, kadınların iş hayatına katılımının artırılmasının refah seviyesini yükselteceğini ve toplumsal adaleti güçlendireceğini ifade etti.

Kadınları bal arılarına benzeten Erhürman, 'Kadınların dayanıklılığı kolektif güçten gelir' diyerek dayanışmanın altını çizdi.



Kurumsal Destek: Dayanıklılık Ekonominin Temel Taşı

THY KKTC Genel Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, dayanıklılığın yalnızca bireysel değil, kurumsal ve toplumsal bir güçlenme modeli olduğunu vurgularken; farklı rollerde olsalar da tüm kadınların, dayanıklılıklarının ve yaşamlarının bir evresinde zorlu sınavlarla sınandığını dikkat çekerek, dayanıklılığın sadece bireysel bir çaba olmadığını, aynı zamanda birlikte güçlenmek anlamına geldiğini belirterek, kadınlar ve toplum için birçok değer yaratan GİKAD'ın bunun en canlı örneği olduğunu kaydetti.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakçı, kadınların öğrenerek, üreterek ve teknolojiyle güçlenerek dünyada büyük bir dönüşüm yarattığını söyledi.

Kaymakçı, GİKAD'ın eğitimden girişimciliğe, yeşil ekonomiden teknolojiye uzanan projeleriyle kadın emeğini doğrudan ekonomik değere dönüştürdüğünü kaydetti.



Garanti BBVA: 'Kadınlar Ekonomik Zorluklarda Yalnız Kalmamalı'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel İnal Kaya, kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak, mentorluk ve eğitim programlarıyla desteklemek amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Dayanıklılığı, 'baskıdan kaçmak değil, baskıdan güçlenerek çıkmak' olarak tanımlayan Kaya, vizyonlarının kadınların ekonomik yolculuklarında yalnız kalmamalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Girişimci, Yatırımcı ve Sosyal Etki Stratejisti Münteha Adalı ise zirvede şöyle konuştu:

'Bugün burada sadece iş, yatırım ya da başarı hikâyeleri konuşmak için değil; kendimize ve topluma dair daha derin bir sorgulama yapmak için bulunuyorum.

Ben sosyal etkiyi, 'hadi kalkınalım, birlik olalım, halay çekelim' cümlelerinin çok ötesinde görüyorum. Sosyal etki, önce kendimizden başlayan bir yüzleşmedir. Çünkü görüyoruz ki aynı bölgede, farklı gelir gruplarında, ahlakın, kültürün ve değerlerin nasıl deforme olduğunu çok net yaşıyoruz.

Gelir seviyesi arttıkça taleplerimiz değişiyor, yaşam koşullarımız değişiyor. Performans takibi yapıyoruz, müşteri takibi yapıyoruz, hedefler koyuyoruz: Ama neden-sonuç ilişkisini kurmadığımızda, sonunda sistemi de toplumu da kendi elimizle çıkmaza sürüklüyoruz.

Çok hızlı konuşuyoruz. Gücümüzün yetmediği şeylere bile 'yaparız' diyoruz. Oysa asıl olgunluk, yapabileceklerimizi bilmek ve yapamayacaklarımız için birlikte yol almayı öğrenmek.

Bu yüzden 2026 vizyonumuzu şunun üzerine kurduk: Eşitlik için söz-eylem tutarlılığı ve dayanışma kültürü.

Sözle eylem arasındaki uçurum, bu toplumun en büyük yaralarından biri. Yapamayacağımız şeyleri öğrenip, daha iyi yapanı yanımıza almayı becerebilirsek işte o zaman gerçek bir dönüşüm başlar.

Sosyal etki bir proje değildir.

Uzun soluklu bir yaşam tarzıdır.

Ben her zaman şunu söylerim:

Cennet varsa, yapılan iyilikler onun biletidir. Ama kalıcı iyilik, hiç tanımadığımız insanların hayatını değiştirebilmektir.'

Kadın Dayanıklılığı = Sürdürülebilir Ekonomi

'İş'te Kadınlar Zirvede' buluşması, kadınların yalnızca sosyal hayatta değil; ekonomide, üretimde, teknolojide ve karar alma mekanizmalarında da belirleyici bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Zirve, iki gün boyunca paneller, konuşmalar ve deneyim paylaşımlarıyla kadın dayanıklılığının ekonomiye kattığı değeri masaya yatırıldı.